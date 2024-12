A Sante Orrico il riconoscimento della commissione cultura di Cosenza per il progetto "Moda Movie"

“Le nostre più vive congratulazioni, perché con Moda Movie è riuscito a realizzare ciò che per altri sembrava impossibile”. È con questa motivazione che Sante Orrico, direttore artistico di Moda Movie, ha ritirato ieri la targa con la dicitura sopra riportata durante l’incontro tenutosi nella sala consiliare del comune di Cosenza dove si è riunita appositamente la Commissione Cultura. A fare gli onori di casa il presidente Mimmo Frammartino, il quale nell’intervento introduttivo ha presentato il progetto che da 29 anni coniuga moda, cinema e arte dando un’opportunità di crescita a tanti giovani creativi.

«È finalità della Commissione – ha affermato Frammartino – dare un attestato in segno di gratitudine agli imprenditori e ai figli illustri della città che fanno cultura. Non poteva mancare un’attenzione verso un progetto che favorisce i giovani emergenti, li aiuta a crescere e formarsi, e tutto questo per 30 anni consecutivi».

Moda Movie è stata una delle prime manifestazioni a promuovere l’Italian Style nel Sud Italia e a puntare alla valorizzazione delle peculiarità territoriali per farne un punto di forza del festival. Un’intuizione felice che continua ad attrarre e sorprendere coloro che ne vengono a contatto, siano essi creativi, studiosi o imprenditori.

Un’attestazione che riconosce il contributo dato da Sante Orrico e il suo staff alla conoscenza della città di Cosenza al di fuori dei confini regionali e nazionali, grazie alla realizzazione di un festival di respiro internazionale, ben riassunto nelle immagini del filmato realizzato da Pasquale Guzzo per l’occasione.

Il presidente della Commissione Cultura Frammartino ha voluto raccogliere le testimonianze anche di quanti collaborano al progetto, nello specifico l’addetto stampa Franca Ferrami e la giornalista Denise Ubbriaco: entrambe hanno messo in luce gli aspetti peculiari del progetto che ogni anno si rinnova e arricchisce.

All’incontro erano presenti anche il presidente della BCC Mediocrati Nicola Paldino, la presidente dell’Unicef di Cosenza Monica Perri, con cui Moda Movie ha avviato una collaborazione di impronta solidale, e il prof. Carlo Migliori, presidente dell’ITS Nuove Teconologie della Vita, presso il quale verrà avviato a breve un biennio specialistico ad indirizzo Moda, come auspicato da tempo da Sante Orrico.

Soddisfatto, il patron di Moda Movie ha ringraziato il presidente e la Commissione per il riconoscimento e raccontato ai presenti alcuni aneddoti legati al festival, fra i quali la presentazione del progetto all’allora sindaco Giacomo Mancini, il primo a riconoscere il valore dell’iniziativa che prosegue da quasi trent’anni.