Sci, impianti funzionanti a Lorica e Camigliatello

Tempo ideale per un fine settimana sciistico in Sila. Le condizioni meteo sono annunciate come ottimali, così da offrire agli amanti della montagna e agli appassionati degli sport invernali giornata adatte allo svago e alla rigenerazione fisica e mentale. Lorica è il posto giusto. Le temperature registrate in questi giorni confermano un’atmosfera tipicamente invernale: -2°C a monte e 0°C a valle: perfette per chi cerca la magia della neve. Come comunica Ferrovie della Calabria tutti gli impianti sono regolarmente operativi. La seggiovia, la cabinovia e lo skilift sono aperti e pronti ad accogliere sciatori e visitatori.

Anche le piste si presentano in condizioni impeccabili, appena battute per garantire massima sicurezza e divertimento. Ecco i dettagli sulle piste tutte aperte: Rientro (3000 metri); Cavaliere (1200 metri); Inferno 1 (850 metri) e Inferno 2 (900 metri). Per chi preferisce esplorare le vette senza sci, l’anello panoramico delle Vette, per una passeggiata mozzafiato sulla “Strada delle Vette”, è completamente accessibile. Per i più piccoli e per chi ama divertirsi con la neve, il “Fun-Park Monte” e la pista slittini sono aperti e in piena attività. Non manca l’offerta gastronomica per riscaldarsi dopo una giornata sulla neve. Sono aperti il Rifugio nel piazzale Cavaliere, il Rifugio a Monte Botte Donato e il Cottage 1928. Ottime notizie per i principianti: il Campo Scuola a Valle è aperto e pronto ad accogliere nuovi sciatori in erba. Al momento, solo il Campo Scuola a Monte rimane chiuso. Impianti aperti regolarmente anche a Camigliatello. Funzionanti le due piste.