Sanità a San Giovanni in Fiore, la sindaca Succurro ha chiesto all’Asp un tavolo istituzionale urgente

Sulla sanità a San Giovanni in Fiore la sindaca Rosaria Succurro ha chiesto al direttore generale dell'Asp di Cosenza un tavolo istituzionale urgente "con la giusta e doverosa partecipazione dei capigruppo in Consiglio comunale".

«Vogliamo molto di più – dice Succurro – per la sanità locale e la cittadinanza sangiovannese, perché siamo un Comune montano. Finora l'Asp ha dato risposte concrete, aumentando il personale e migliorando i servizi. Ma non basta!Quindi vedremo nei dettagli – spiega – che cosa è stato fatto e tutti insieme, senza distinzioni politiche, chiederemo altre risposte, partendo dall'emergenza/urgenza. Continuare a cambiare è possibile, ma ci vuole il contributo di tutti. Dobbiamo lavorare per il bene comune – sottolinea la prima cittadina di San Giovanni in Fiore – e quindi abbiamo bisogno di unità e compattezza. Per ogni sangiovannese dobbiamo impegnarci in questa direzione».