Il Rotary Club Rende accoglie a braccia aperte il nuovo governatore Dino De Marco

Il Governatore eletto del Distretto 2102 (Calabria), Dino De Marco ha partecipato a un’interclub promosso dal Rotary Club Rende, che ha coinvolto 10 club Rotary dell’area urbana cosentina. L’evento, a cui hanno preso parte oltre 180 persone, tra soci e ospiti, è stato un momento di riflessione e dialogo sui valori fondamentali del Rotary.

La serata si è aperta con il saluto del Past Governatore Decano Vito Rosano, che ha espresso parole di stima nei confronti di De Marco. La Presidente del Rotary Club Rende, Flora Maria Ritacca, ha poi ringraziato i Presidenti dei Club aderenti, sottolineando la forte amicizia che la lega a loro. Ritacca ha elogiato Dino De Marco definendolo "persona garbata e pacata, sempre pronta all’ascolto, aperta al dialogo e molto attenta ai giovani".

L'intervento del Governatore eletto

Durante il suo intervento, De Marco ha evidenziato la necessità di impegnarsi per la crescita e l’innovazione, mantenendo sempre un equilibrio con la continuità. Ha sottolineato l'importanza di rendere i club Rotary più attrattivi e accoglienti per il contesto territoriale in cui operano.