Paola, appuntamento con la messa dei giornalisti al Santuario di San Francesco

Domenica prossima, 26 gennaio, alle ore 11,30 Santa Messa nel Santuario di San Francesco di Paola dedicata in maniera specifica ai giornalisti calabresi. La Messa di Paola è ormai da molti lustri un appuntamento storico organizzato ogni anno in occasione della festa di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti, nel Santuario di San Francesco di Paola, Patrono della Calabria. La Messa è organizzata dall'Ordine dei Giornalisti della Calabria, dal Circolo della Stampa "Sessa" di Cosenza, dal Circolo della Stampa del Tirreno cosentino e dal Circolo della Stampa del Pollino Sibaritide, ovviamente in collaborazione con l'Arcidiocesi di Cosenza-Bisignano e con i Padri Minimi del Santuario di Paola.

La Messa sarà preceduta, alle ore 10, da un incontro di riflessione sul messaggio GMCS di Papa Francesco "Comunicare la Speranza". In questo anno l'appuntamento rappresenta un momento di incontro e di riflessione ancora più importante in quanto la celebrazione eucaristica avrà anche un carattere giubilare.