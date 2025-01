I canti cristiani ed il sogno di Serena: the Heart of Worship

Alzi la mano chi, in Calabria ma- probabilmente- anche in Italia conosce ed ascolta i canti cristiani. Non saranno super pop come i classici canti religiosi, eppure c'è tutto un mondo dietro tutt'altro che scontato. Che piacevole sorpresa, allora, Serena. Dolce, brava, talentuosa. E soprattutto credente in un sogno chiamato the Heart of Worship ossia il cuore dell'adorazione. Siamo a Rende e lei, Serena, è in piena rampa di lancio. "The Heart of Worship" non una persona, ma un progetto..non un'idea nata dal proprio cuore, ma da una strada aperta da Dio per portare ancora al mondo la "Sua

lode” e il Vangelo di Cristo. God bless you…”, scrive nella presentazione del suo canale YouTube che non smette di ricevere iscrizioni. Talento musicale, testi precisi e significativi, ritmica coinvolgente. Provare, anzi ascoltare per credere. “Questi canti parlano del Vangelo e del messaggio di Gesù, con contenuti edificanti”, si vuole fare emergere.

“Il progetto è rivolto a chiunque, in particolare a chi cerca una relazione con la fede”, assicura chi ascolta anche questo genere musicale che in America è letteralmente Bibbia. Il pastore, non il prete. La persona, non il gruppo. Serena ha registrato in uno studio rendese attrezzatissimo e professionale le sue canzoni.

L'aspetto particolare da considerare è il messaggio veicolato dalla musica. L'obiettivo è stimolare un rapporto intimo con la spiritualità, offrendo spunti di riflessione. Da Rende, dalla Calabria. Lei, che ha iniziato cantando nella chiesa di Quattromiglia, ha avuto il forte desiderio di creare qualcosa di proprio, ispirato da fonti esterne.

Il progetto è supportato da altri, ma con una forte componente personale. Tutti i canti inediti del canale sono disponibili da qualche settimana anche su tutte le principali piattaforme di streaming (Spotify, Apple Music, Amazon Music) e che a breve verrà messo in vendita sempre sulle piattaforme un EP (che sarebbe un album ma di durata più breve). Non resta che? Collegarsi su youtube ed immergersi, chiudendo gli occhi, in una storia di musica e di passioni. Di religione e di stati d'animo.