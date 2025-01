"Leonardo i segreti di un genio", un musical tutto calabrese

In un Teatro Rendano di Cosenza completamente gremito, il musical "Leonardo i segreti di un genio" è andato in scena nei giorni, conquistando il pubblico con una produzione curata e ambiziosa. Ideato, scritto e diretto da Giuseppe Ferraro, Direttore Artistico dell'Art Show Dance Academy, lo spettacolo ha unito testi, coreografie e regia, offrendo un ritratto affascinante della vita e delle opere di Leonardo Da Vinci, ispirandosi ai grandi musical internazionali. L’opera è stata caratterizzata da energia e precisione scenica, grazie al corpo di ballo dell'Art Show Dance Academy e a un cast interamente calabrese. Tra gli interpreti: Federico Veltri (Leonardo giovane), Alessandro Castriota Skanderbeg (Leonardo anziano), Giada Berbaudo (Gioconda), Desirè Frangone (Dama con l’Ermellino), Salvatore Morrone (Ludovico il Moro) e Giusy Ianni (Vergine delle Rocce). I costumi, realizzati da Sartoria Veles, il supporto tecnico di Aps Antonio Vivaldi e della Fabbrica del Musical di Ciró Marina,il trucco curato da Nadia Mandarano, la scenografia ideata da Giuseppe Ferraro e realizzata da Fabio Zumpano, gli elementi scenici da Francesco Ferraro e Robertino Malizia, la professionalità del Service BigMama, hanno arricchito lo spettacolo.

La produzione che ha registrato il tutto esaurito, della durata di circa due ore, ha catturato l’attenzione

con coreografie dinamiche, luci coinvolgenti e cambi di scena curati nei minimi dettagli. L’apertura, con il cameo di Giuseppe Ferraro, ha introdotto il pubblico in un’atmosfera unica. Le coreografie, che spaziano dal modern al neoclassico, hanno riflesso uno stile armonioso e originale. "Leonardo i segreti di un genio" ha entusiasmato il pubblico, che ha decretato il successo con un lungo applauso finale. Lo spettacolo è ora pronto a partire per un tour nei teatri italiani, consolidando il suo valore artistico e culturale.