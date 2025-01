Rende, approvato il bilancio dell'Unical: 600 posti letto per i fuori sede

Un bilancio ricco di risorse. Un documento finanziario da 269 milioni di euro approvato dall’Unical per l’anno in corso, che prevede nuovi alloggi per gli studenti, la nascita di palestre e ben 54 milioni destinati alla ricerca. Ma andiamo per ordine esaminando quanto reso noto dall’ateneo di Arcavacata.

Il primo dato che colpisce è l’aumento degli alloggi per i fuorisede, grazie a una nuova residenza a Cosenza con 68 posti letto, alla ristrutturazione di un blocco delle Maisonnettes, da 50 posti letto e soprattutto all’avvio dei lavori per il completamento delle residenze Rocchi, con ben 502 posti letto, per la quale a breve si conoscerà l’esito della gara.

Poi gli investimenti previsti per la costruzione di campi polivalenti e aree verdi attrezzate, progettate per favorire la socialità e il benessere degli studenti. Nascerà la “Cittadella dello sport” nell’area adiacente al Cus, per la quale partirà a breve la gara, con una pista di atletica olimpica, campi da rugby, calcio e per l’atletica leggera. Saranno, inoltre, realizzate tribune e spogliatoi nelle strutture già esistenti al Cus e al quartiere Chiodo, nonché le coperture dei nuovi campi di calcio e tennis.

Ma c’è dell’altro. Entro marzo - fanno sapere dall’Unical - sarà inaugurata una nuova aula studio, in prossimità delle biblioteche, che sarà aperta fino a mezzanotte nei giorni infrasettimanali, ma anche sabato e domenica con orario ridotto. Programmata anche l’apertura delle sale cinema e del Caffè del teatro. Il benessere degli studenti sembra dunque essere al centro dell’impiego dell risorse finanziarie.

Aumentano, infatti, i fondi in bilancio per le borse di studio, per il servizio di counseling psicologico dedicato agli studenti, mentre sarà potenziato il servizio bus-navetta per agevolare gli spostamenti interni al campus.