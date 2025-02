Belvedere, ora è ufficiale: torna 'Note di fuoco'

Ora è ufficiale. Questa estate ritorna una manifestazione tanto attesa dai turisti e dai cittadini di Belvedere Marittimo. Tutto è pronto per la 12esima edizione di Note di Fuoco. Bisogna segnare sul calendario bene le date: 25-26-27 luglio 2025 e si può iniziare a sognare. Ogni serata sarà caratterizzata da un viaggio musicale tra emozioni e disegni pirotecnici su uno specchio di mare pronto ad accogliere tanta bellezza. La location dell’evento è localizzata sul lungomare di Belvedere Marittimo e Baia Capo Tirone. Un evento che negli anni si è istituzionalizzato e la Regione Calabria lo ha messo in vetrina tra gli eventi più importanti della stagione estiva. Confermato il patrocinio della stessa regione e ,naturalmente, del Comune di Belvedere Marittimo. Non manca il ringraziamento da parte degli organizzatori APS (Associazione di promozione sociale) al sindaco di Belvedere Vincenzo Cascini e ad Antonio De Caprio che con la sua Birra Cala è il main sponsor di “Note di Fuoco” 2025. In questi mesi di avvicinamento all’evento è consigliabile seguire i canali social di Note di Fuoco e il sito www.notedifuoco.it per seguire meglio tutti gli aggiornamenti che man mano saranno inseriti fino all’inizio del grande evento.