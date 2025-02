Rende, Antonio Biafora e la cucina stellata: tra ricerca, territorio e innovazione

“Come nasce una cucina stellata” è stato il tema dell’incontro-dibattito organizzato dal Rotary Club Rende presso l’Hotel Villa Fabiano, che ha visto la partecipazione di oltre 70 persone. L’evento, introdotto dalla presidente del club Flora Maria Ritacca e moderato da Rosario Branda, Delegato dell’Accademia della Cucina Italiana, ha avuto come ospite lo chef Antonio Biafora, una stella Michelin per il ristorante Hyle di San Giovanni in Fiore.

Nel suo intervento, Biafora ha raccontato il percorso che lo ha portato al successo, sottolineando come la vera gratificazione non sia la stella Michelin, ma l’esperienza che offre agli ospiti: “Chi viene da noi deve stare bene”. Ha mostrato immagini del suo ristorante immerso nella Sila, parlando del suo orto di 1200 metri quadri e della collaborazione con Marianna, allevatrice di volatili, con cui ha realizzato la prima voliera della Sila per l’allevamento esclusivo di piccioni.