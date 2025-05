A Cosenza nasce il progetto “Laboratorio di orticoltura e riabilitazione equestre” dell'Acreg

Esiste un modo più bello, più semplice forse e più diretto di far sorridere ragazzi diversamente unici se non quello di salire a cavallo, galoppare se possibile ed urlare al mondo la propria felicità?

L'Acreg, che è un'odv di Cosenza, il cui scopo principale è quello di creare dei percorsi di autonomia e di vita "normale" per ragazzi diversamente unici, la pensa esattamente così. Come? Ecco il progetto “Laboratorio di Orticoltura e Riabilitazione Equestre” che è appena ripartito, anche per il 2025.

Il progetto, che da anni raccoglie consensi e risultati positivi, è promosso dai Club Rotary “Mendicino Serre Cosentine” e “Passport Brutium District 2102”.

Prima di Pasqua, allora, presso il rinomato Centro di Equitazione “Enevia Valley Ranch” a Mangone, è stata presentata la nuova edizione del progetto “Laboratorio di Orticoltura e Riabilitazione Equestre”. L’incontro ha visto la partecipazione attiva dei delegati dei due Club Rotary, Giuseppe Nicoletti e Salvatore Tiano, insieme alla Presidente dell’ACREG, Daniela Maletta, che ha illustrato le modalità e le tempistiche del programma. Presenti anche rappresentanti delle associazioni “AGFA” e “Piccoli Passi”, oltre a numerose famiglie e bambini, tutti coinvolti nel progetto.

Il programma, che si terrà durante il bimestre di attività, prevede incontri settimanali, con due pomeriggi di ogni settimana. I bambini, seguiti da operatori altamente qualificati, riceveranno un supporto riabilitativo attraverso attività legate all’equitazione e alla cura del verde, in un ambiente sereno e stimolante. Il Centro di Farnete Colla si conferma come il luogo ideale per promuovere il benessere dei partecipanti.

“Oltre agli indubbi benefici psicologici e sociali, i risultati del progetto saranno attentamente documentati, con un rapporto finale che verrà reso pubblico alla conclusione del percorso”, hanno ribadito i protagonisti.

La cerimonia conclusiva, con la distribuzione di attestati di merito ai bambini, si terrà presso il Centro ACREG di Farnete Colla, alla presenza degli operatori, delle famiglie, delle associazioni e dei Club Rotary coinvolti.

“Un’iniziativa che, come ogni anno, testimonia l’impegno del Rotary verso la comunità e il miglioramento della qualità della vita dei più piccoli, dimostrando ancora una volta la capacità di unire solidarietà, competenza e passione per il bene comune”, il leitmotiv emerso.

L'associazione Acreg non sta mai ferma, ad ogni modo. Bellissime e coinvolgenti le tante iniziative messe in cantiere e poi realizzate.

Un altro esempio? Lo spettacolo "Se puoi sognarlo puoi farlo", con gli attori realmente unici ed applausi a scena aperta per tutti. “La cosa più bella è che ci divertiamo a fare tutto insieme”, rilanciano loro.

D'altronde basta collegarsi sui loro canali social per intravedere, osservare, innamorarsi di una realtà veramente bella. Unica, appunto.