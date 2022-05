Cosenza vuole la salvezza e il branco ulula: infranto il muro dei 10mila biglietti venduti

Infranto il muro dei diecimila biglietti venduti (10.300). Il Cosenza e i cosentini hanno voglia di serie B e da giorni prosegue l'assalto ai botteghini, in vista della partita di stasera contro il Cittadella. In palio c'è la qualificazione ai playout. I r0ssoblù sono padroni del proprio destino: vincendo non influirebbe il risultato di Alessandria-Vicenza (scherzo del destino: le altre due contendenti nella corsa a evitare la retrocessione diretta). Con i tre punti, in caso del blitz biancorosso in casa alessandrina, vincendo i rossoblù si assicurerebbero addirittura il fattore campo playout (gara di ritorno al "Marulla" e salvezza a parità di risultati nel computo dei 180'). I "lupi" chiamano... il branco risponde.

© Riproduzione riservata