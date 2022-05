Cosenza vuole la salvezza, il Centro coordinamento club: “Si organizzi un treno per Vicenza”

Il Centro Coordinamento Club Cosenza, in occasione del match Vicenza-Cosenza, che si disputerà giovedì 12 maggio, (ore 20:30, stadio “Menti”), lancia un appello a tutte le autorità istituzionali, Comune di Cosenza, Provincia di Cosenza e Regione Calabria, affinché supportino la passione di un’intera comunità rossoblu, pronta a lottare per scongiurare la perdita di un patrimonio sportivo importante come la serie B. «Si chiede un aiuto concreto nell’organizzare magari un treno speciale per l’evento e favorire così lo spostamento in tutta sicurezza dei molti tifosi che vorranno partecipare al primo giro di playout. Per tutta una comunità, questi 180 minuti non rappresentano solo la salvezza, ma una vera e propria finale di Coppa del Mondo.

Esattamente come fu quel 16 giugno 2018, quando una carovana rossoblù, un intero popolo, si mosse in quel di Pescara per la conquista della serie B dopo 15 lunghi anni. Raccogliendo le istanze pervenute da numerosi tifosi rossoblù, il Centro di Coordinamento si offre come promotore di garanzia sulla buona fede dell’iniziativa, affinché la stessa venga accolta favorevolmente dalle autorità chiamate in causa e spera che tale appello non resti inascoltato a discapito di una fede calcistica, così fortemente sentita da smuovere mari e monti, solo per la propria squadra del cuore. E si sa che quando un popolo chiama, un buon amministratore pubblico ascolta e si fa carico dei suoi bisogni. Cosenza ha bisogno di restare in B! Forza Lupi!», ha affermato il presidente del Centro coordinamento club, Massimiliano Pesce.

