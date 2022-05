Verso il match della “vita” con il vento in poppa. Il Cosenza di Bisoli avrà un solo risultato venerdì prossimo al “Marulla” contro il Vicenza: vincere (con qualsiasi punteggio) per salvare la pelle. E sugli spalti ci sarà un pubblico da record. A sei giorni dalla partitissima è stato già fatto segnare il sold-out: 18mila i biglietti già venduti. Morale della favola: non ci sarà più spazio per nessuno.

