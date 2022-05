Tribuna Rao, oggi alle 17.30 a Cosenza il verdetto della Commissione

Nulla di fatto sulla tribuna Rao. Deciderà oggi pomeriggio la Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Riunione fissata alle 17,30 in Prefettura dopo un altro sopralluogo allo Stadio per verificare lo stato dei lavori alla tribuna B coperta inagibile da tempo. Anche il verdetto di ieri pomeriggio è stato negativo. Al “Marulla” c’era pure il sindaco Franz Caruso. Le soluzioni fin qui adottate per mettere almeno parzialmente in sicurezza il settore non convincono la Commissione. Sono state fornite altre indicazioni. Il parere definitivo si avrà nel tardo pomeriggio. Se ci sarà l’ok si darà inizio alla vendita di altri 1080 tagliandi (costo 10 euro).

