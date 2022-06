Castrovillari promuove lo sport: domani torneo di Teqball e dimostrazione di Footable

Lo sport per tutti. Un'idea, un progetto, una sinergia che verrà sperimentata domani a Castrovillari dall'Asd Most Events di Monica Stasi, una realtà che opera per la promozione di sport e sociale insieme, e dalla onlus "Il Filo di Arianna", che è un'associazione che si occupa della riabilitazione cognitiva e comportamentale. L'occasione sarà un torneo di Teqball e una dimostrazione di Footable, eventi che si terranno nella palestra "Filpo" del Polisportiva a partire dalle 16.30. L'obiettivo dell'inclusione è il traguardo della giornata di sport all’insegna del divertimento dei sorrisi. Le due nuove discipline, molto praticate, rappresentano le chiavi per realizzare l'aggregazione sociale. Il Teqball è un nuovo sport bastato sul calcio, che offre sia a professionisti che ad amanti dello sport in opportunità per sviluppare le basi tecniche, sia di concentrazione che di velocità. Tra i giocatori non vi è contatto fisico. Le gare si giocano su un tavolo simile a quello del ping pong. Gli atleti sfidano con regole combinate tra gioco del calcio e tennis da tavolo. Si tratta di una disciplina nata in Ungheria nel 2012 e il suo ambasciatore è Ronaldinho. Il Footable, invece, è un gioco molto divertente, adatto a tutti e che serve a migliorare le abilità tecniche. È molto in voga in estate con tornei in spiaggia, nei parchi e nei giardini. Il campo di gioco è un cubo 89x80x80 cm si gioca sia in 2 che in 4. Si stabiliscono all'inizio il numero dei tocchi di palla concessi a ciascun giocatore.

