Cosenza, preso il nuovo ds: l'ex Pisa Gemmi succede a Goretti

Il Cosenza volta pagina. Il presidente Eugenio Guarascio ha scelto il nuovo direttore sportivo. Roberto Gemmi sostituirà Roberto Goretti, in scadenza il prossimo 30 giugno. Il ds nato a San Giorgio a Cremano firma un contratto di un anno con opzione legata ai risultati raggiunti. Nell’incontro a pranzo di oggi, a Lamezia Terme, sono stati definiti i dettagli dell’accordo. Successivamente, il direttore sportivo ha visitato le strutture, compreso il centro sportivo Real Cosenza.

Gemmi si rimetterà così in gioco dopo l’esperienza fugace dello scorso anno a Brescia, club dal quale si è dimesso dopo un mese e mezzo di lavoro.

In precedenza, per tre anni ha comandato le operazioni del mercato del Pisa, facendosi apprezzato per il lavoro svolto. Nel primo anno ha ottenuto la promozione in serie B attraverso i playoff (i nerazzurri avevano chiuso al terzo posto nel proprio giorno).

In cadetteria, i pisani hanno concluso al nono e al quattordicesimo posto nei due campionati successivi.

Prima della parentesi triennale al Pisa, ha svolto il ruolo di ds all’Arezzo per un anno e mezzo (da febbraio 2016 a novembre 2017) e ancor prima ha fatto il responsabile scouting a Carpi da luglio a novembre del 2015.

Il club rossoblù contestualmente all’ingaggio del nuovo ds annuncerà anche l’addio di Goretti.

Il primo capitolo della nuova stagione è stato scritto, ora l’attenzione si sposta sull’allenatore. Si parlerà con Bisoli, al quale Guarascio aveva chiesto di pazientare ancora un po’.

