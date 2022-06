Cosenza, Dionigi ha firmato: contratto di un anno per il nuovo allenatore

Davide Dionigi è il nuovo allenatore del Cosenza. Firma per un anno, fino al 30 giugno 2023. La scelta del direttore sportivo Roberto Gemmi e del presidente Eugenio Guarascio è ricaduta sull’ex allenatore di Brescia, Ascoli tra le altre. Domani mattina alle 10 sarà presentato nella sala stampa “Bergamini” insieme al neo ds.

L’allenatore emiliano era già stato vicino al Cosenza nel corso della scorsa stagione quando Goretti ha parlato con lui sia dopo l’esonero di Zaffaroni sia dopo quello di Occhiuzzi. Il tecnico, che conosce bene la Calabria avendo allenato in passato Catanzaro e Reggina e vestito la maglia del Crotone oltre che quella amaranto, torna in Calabria a distanza di quattro anni. Già in passato è stato vicino al Cosenza, come detto, e prima ancora al Rende, in serie C.

Il direttore sportivo campano, dopo aver percorso pure altre piste e deciso di non puntare su Bisoli per la prossima stagione, ha rotto gli indugi virando con forza su Davide Dionigi, fermo da febbraio 2021 quando è stato esonerato dal Brescia. In queste ore, i tifosi del Cosenza hanno mostrato la propria insoddisfazione per la scelta compiuta dalla società. I sostenitori silani hanno manifestato perplessità sul curriculum e sul passato del tecnico modenese. La decisione però è stata confermata. L’attenzione può ora spostarsi sul calciomercato.

