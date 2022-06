Cosenza, ufficiale il ritiro nelle Marche: a Sarnano dall'8 luglio

Sarà Sarnano (Mc) nelle Marche la sede del ritiro del Cosenza in vista del campionato 2022/2023. La preparazione precampionato dei rossoblù di Davide Dionigi si svolgerà nello splendido borgo situato nel cuore dei Monti Sibillini.

La suggestiva località, grazie alla proficua collaborazione con Media Sport Event, società che ha maturato una notevole esperienza nel campo dell’organizzazione di eventi sportivi nel settore calcistico, sarà la base operativa dei Lupi che alloggeranno presso l’Hotel Eden e svolgeranno le attività atletiche nello Stadio Maurelli. I rossoblù si ritroveranno a Cosenza nei primi giorni di luglio per il raduno e le visite mediche per poi raggiungere, venerdì 8 luglio, Sarnano dove si fermeranno fino a domenica 24 luglio. Nei prossimi giorni saranno rese note le date delle prime uscite stagionali.

© Riproduzione riservata