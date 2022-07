Cosenza, preso il jolly di centrocampo D'Urso: firma un triennale

Il Cosenza Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Christian D’Urso, proveniente dal Perugia Calcio. Il centrocampista, nato a Rieti il 26 luglio 1997, si trasferisce in rossoblù a titolo definitivo. È cresciuto nel settore giovanile della Roma partecipando anche alla Uefa Youth League. Dalla stagione 2016/17 ha militato in Serie B con le maglie di Latina, Carpi, Ascoli, Cittadella (78 presenze) e Perugia (12 presenze). In carriera anche un’esperienza nella serie A greca con l’Apollōn Smyrnīs. D’Urso è pronto a scendere in campo con la maglia del Cosenza.

D'Urso ha firmato un contratto triennale.

