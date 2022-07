Cosenza, Andrea Meroni ritorna in rossoblù

La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Meroni proveniente dall’U.S. Sassuolo. Nato a Monza il 9 gennaio 1997 Meroni, cresciuto nel settore giovanile dell’Empoli, si trasferisce al Cosenza a titolo definitivo con accordo fino al 30 giugno 2024. Si tratta di un ritorno perché Andrea ha già vestito la maglia rossoblù nella stagione 2016/2017 esordendo tra i professionisti in Serie C. L’anno successivo colleziona 36 presenze con la Paganese sempre in Serie C e nel gennaio 2018 viene acquistato dal Pisa. Con i toscani vince i playoff di Serie C (40 le presenze stagionali) e viene acquistato dal Sassuolo, che lo lascia al Pisa per altri due anni. Nella scorsa stagione ha militato nella Cremonese conquistando con i grigiorossi la promozione nella massima serie. Andrea Meroni è di nuovo un calciatore del Cosenza!

