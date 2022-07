Il Cosenza soffre e pareggia col Francavilla. Larrivey in gol, Zilli ko

Un brutto Cosenza pareggia contro la Virtus Francavilla (1-1) sul campo della Real Cosenza. Un gol di Larrivey salva la faccia nell’ultima gara estiva. Test probante a 8 giorni dall’esordio ufficiale dei Lupi a Bologna, in Coppa Italia. Out gli acciaccati La Vardera, Butic e Rigione oltre a Nasti e ai giocatori in odore di addio. Cosenza “pesante” sulle gambe mentre i pugliesi viaggiano a un ritmo diverso e alla lunga trovano il vantaggio. Al 33’ Vallocchia perde un pallone sanguinoso a centrocampo e i biancazzurri ripartono bene con Maiorino che crossa in mezzo, Matosevic incerto nella smanacciata bassa e Murilo arriva puntuale a rimorchio: 0-1. Al 44’ Larrivey pareggia i conti con un gran colpo di testa su assist da destra di Brignola. Nella ripresa, dentro Martino e Vaisanen. Matosevic salva il risultato sul Carella a inizio frazione ma non accade più molto. Dionigi getta nella mischia anche Kongolo, Zilli (che poi esce per infortunio a 3 minuti dalla fine: al suo posto Maresca) e Arioli. Nell’ultimo quarto d’ora c’è spazio anche per Prestianni e Hristov. Finisce 1-1.

COSENZA 1

VIRTUS FRANCAVILLA 1

COSENZA (4-2-3-1): Matosevic; Rispoli (1’ st Martino), Meroni (1’ st Vaisanen), Venturi (30’ st Hristov), Panico; Voca, Vallocchia (15’ st Kongolo); Brignola, Florenzi (30’ st Prestianni), D’Urso (18’ st Arioli); Larrivey (15’ st Zilli, 42’ st Maresca).

VIRTUS FRANCAVILLA (3-4-3): Avella; Idda (31’ st Sotgia), Miceli, Caporale; Di Marco (8’ st Mastropietro), Tchetchoua (1’ st Carella), Risolo, Pierno; Patierno, Murilo (24’ st Delvino), Maiorino (1’ st Ekuban). All.: Calabro.

ARBITRO: Cosso di Reggio Calabria.

Guardalinee: Vecchi e Longo.

MARCATORI: 33’ pt Murilo, 44’ pt Larrivey.

AMMONITI: Caporale, Zilli .

NOTE: Angoli: 5-2. Recupero: 0’ pt, 0’ st.

