Cosenza, mercato in fermento... dei prestiti: dentro Bresciani, fuori Sueva

Gianluigi Sueva è un nuovo calciatore dell'Olbia. Il giovane attaccante di Cittadella del Capo si trasferisce in Sardegna con la formula del prestito. Un'operazione imbastita già nelle scorse settimane e che ha raggiunto i crismi dell'ufficialità questo pomeriggio. Il classe 2001 all'Olbia ritrova il suo pigmalione, Roberto Occhiuzzi, che da quest'anno è al timone della società gallurese del direttore sportivo Tomaso Tatti, altra vecchia conoscenza dei tifosi del Cosenza.

I rossoblù dopo l'amichevole di ieri pomeriggio con la Virtus Francavilla, torneranno al lavoro domani mattina. Un'unica seduta per la squadra di Davide Dionigi che in queste ore abbraccerà il centrocampista Marco Brescianini. Il classe 2000 giungerà a titolo temporaneo dal Milan, club dal quale è arrivato pure Nasti (ieri assente con i pugliesi a causa di un affaticamento muscolare).

© Riproduzione riservata