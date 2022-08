Cosenza eliminato dalla Coppa Italia. A Bologna decide Sansone

BOLOGNA 1 COSENZA 0

Marcatori: 21’ st Sansone.

Bologna: Skorupski 6, Soumaoro 6, Medel 6.5, Bonifazi 6, De Silvestri 6.5 (36’ st Cambiaso sv), Dominguez 6 (26’ st Aebischer 6), Schouten 6.5, Lykogiannis 6.5, Soriano 6 (37’ st Vignato sv), Sansone 7 (25’ st Barrow 6), Arnautovic 6.5. All.: Mihajlovic.

Cosenza: Matosevic 7, Rispoli 6 (21’ st Martino 6), Rigione 6, Vaisanen 5.5, Panico 5, Voca 6, Vallocchia 6 (33’ st Zilli sv), Brignola 6 (39’ st Prestianni sv), Florenzi 6, D’Urso 6.5 (34’ st Venturi sv), Larrivey 6 (21’ st Butic 6). All.: Dionigi.

Arbitro: Camplone di Pescara 6.

Note: spettatori 10.706 per un incasso di 99.021 euro. Ammoniti: Schouten, Panico, Arnautovic, Venturi.

Angoli: 6-5.

Recupero: 2’, 4’.

La corsa del Cosenza in Coppa Italia si interrompe sul nascere. I silani di Davide Dionigi cedono 1-0 al Bologna. I rossoblù mostrano luci ed ombre nel primo match ufficiale della stagione. La vera competizione per i cosentini però comincerà domenica sera, con la trasferta di Benevento, prima tappa del nuovo impegnativo campionato di serie B.

Al “Dall’Ara”, il Cosenza mostra di avere già delle idee precise ma, contro un avversario di categoria superiore, emergono i limiti di qualità di un undici che ha bisogno ancora di due o tre innesti per compiere il definitivo salto di qualità.

Alla fine, nei trentaduesimi di Coppa Italia, Larrivey e compagni resistono per 66 minuti di gioco. Fino al gol di Sansone che, dopo alcune buone parate di Matosevic, fa saltare il banco con un tiro angolato da fuori area. I cosentini, mai pericolosi dalle parti di Skorupski (nessun tiro in porta nei 96’ di gioco), si arrendono lì.

