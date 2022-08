Cosenza Calcio, tutto pronto per la presentazione della squadra

E' tutto pronto per la manifestazione di presentazione della squadra del Cosenza Calcio per la stagione 2022/2023, in programma questa sera, alle 20,30, in Piazza dei Bruzi. L'evento sarà presentato dal giornalista Gianluca Di Marzio, volto noto di Sky e figlio di Gianni Di Marzio, l'indimenticato allenatore, artefice della storica promozione del Cosenza calcio in serie B, nella stagione 1987-1988. Alla presentazione della squadra rossoblù prenderà parte il Sindaco Franz Caruso.

“Siamo ben lieti di ospitare in Piazza dei Bruzi dove ha sede la casa comunale – sottolinea in una dichiarazione il Sindaco Franz Caruso – la presentazione della squadra di calcio della nostra città, qualche giorno prima della partenza ufficiale del nuovo campionato di Serie B che vedrà i rossoblù impegnati domenica 14 agosto a Benevento.

Le indicazioni arrivate dallo Stadio Dall'Ara di Bologna, dove il Cosenza di mister Dionigi ha ben figurato in Coppa Italia, tenendo testa alla più titolata formazione di casa, nonostante il risultato di uno a zero abbia determinato il passaggio al turno successivo di quest'ultima, sono – ha aggiunto Franz Caruso – un buon viatico per il futuro che si spera possa essere meno travagliato per i colori rossoblù rispetto agli anni precedenti.

Questa sera avremo il piacere di salutare i giocatori, il nuovo allenatore e la dirigenza del Cosenza, in una serata che, come tutti sanno, sarà animata dal bravo ed apprezzato giornalista Gianluca Di Marzio, con il quale la città di Cosenza ha un rapporto particolare che evoca una stagione indimenticabile per i nostri tifosi ed appassionati, legata al traguardo importantissimo raggiunto dal padre, Gianni Di Marzio, grande protagonista del calcio che conta, quando era alla guida della squadra rossoblù”.

Intanto, questa mattina la Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, presieduta dall'Assessore ai lavori pubblici del Comune di Cosenza, Damiano Covelli, al termine di un sopralluogo in Piazza dei Bruzi e dopo una riunione presso il settore Infrastrutture, ha dato parere favorevole allo svolgimento della manifestazione, dopo che, da parte degli organizzatori, si è ottemperato a tutte le prescrizioni di legge che i componenti della stessa commissione avevano indicato di rispettare al fine dello svolgimento dell'evento nelle condizioni di massima sicurezza. Soddisfazione per l'ottimo lavoro svolto dagli uffici e da tutti i tecnici incaricati è stata espressa dal Sindaco Franz Caruso e dall'Assessore Damiano Covelli.

© Riproduzione riservata