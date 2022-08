Il Cosenza batte il Benevento 1-0: gol decisivo di Larrivey

Dionigi riesce lì dove avevano steccato Braglia, Occhiuzzi e Zaffaroni All’esordio in campionato, il Cosenza batte il Benevento per 1-0 e guadagna subito tre punti che torneranno utili più avanti.

I silani non impressionano ma sono imperforabili in difesa e mantengono il risultato al sicuro fino alla fine. Al “Vigorito”, la compagine cosentina soffre il minimo nel primo tempo quando il Benevento spinge sulle corsie esterne ma impegna Matosevic soltanto al 33’ quando Viviani calcia da fuori. Lo fa anche per propri demeriti, come al quinto del primo tempo quando Florenzi apparecchia involontariamente la tavola per Letizia che calcia alto.

La squadra del reggino Fabio Caserta fa pure peggio nel secondo tempo. Questa volta l’ingenuità che costa carissimo è di Tello che alleggerisce all’indietro per Paleari, Larrivey vince il contrasto e apre la stagione come l’aveva chiusa (5’). Gol decisivo perché la reazione dei giallorossi è tutta nel palo centrato da Farias al 14’. Nel finale, Martino e Brescianini potrebbero raddoppiare. Per Dionigi va bene anche così.

BENEVENTO 0

COSENZA 1

Marcatori: 5’ st Larrivey

Benevento: Paleari 6, Letizia 6.5 (29’ st El Kaouakibi 5.5), Glik 6.5, Barba 6, Masciangelo 6, Karic 6 (15’ st La Gumina 5), Viviani 5 (29’ st Koutsoupias 5), Acampora 6, Tello 5.5 (20’ st Insigne 5), Forte 5, Farias 5 (19’ st Improta 5). All.: Caserta.

Cosenza: Matosevic 6.5, Rispoli 6.5, Rigione 6.5, Vaisanen 7, Panico 5.5 (19’ st Martino 6.5), Voca 6, Vallocchia 6, Brignola 6 (31’ st Venturi 6), D’Urso 7 (31’ st Zilli 6), Florenzi 6 (24’ st Brescianini 6.5), Larrivey 7 (19’ st Butic 6.5). All.: Dionigi.

Arbitro: Di Bello di Brindisi 6.5.

Note: spettatori 6828 di cui 676 ospiti. Angoli: 8-5. Ammoniti: Florenzi, Viviani, Brescianini, Insigne. Recupero: 1’ pt, 5’ st.

