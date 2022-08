Cosenza, è il giorno degli annunci: dopo Marson anche Merola... aspettando Gozzi

Doppio colpo (che era nell'aria) per il Cosenza. Dopo aver ufficializzato il portiere Leonardo Marson (che, nell’ultima stagione, ha militato nella Vibonese scendendo in campo in quindici occasioni), nel pomeriggio è toccato all'attaccante proveniente dall'Empoli, Davide Merola (in prestito con diritto di riscatto e controriscatto). Il terzo arrivo, nelle prossime ore sarà il difensore Paolo Gozzi.

I dati di Marson

L’estremo difensore, nato a Udine il 5 gennaio 1998, ha firmato un accordo valido fino al 30 giugno 2024. Marson ha iniziato la sua attività giovanile nel squadra del Gonars. Prelevato dal Milan a 14 anni, gioca per due stagioni nelle giovanili rossonere prima di trasferirsi al Palermo. Con la maglia rosanero, in tre stagioni, totalizza 47 presenze con la formazione Primavera e, nella stagione 2016/2017, viene aggregato alla prima squadra in Serie A. Successivamente viene ceduto in prestito al Sassuolo, scendendo in campo in 9 circostanze nel torneo Primavera 1. Nella stagione 2018/2019 si trasferisce ad Olbia dove colleziona 17 presenze per poi passare al Cesena l’anno successivo (15 presenze tra Campionato e Coppa Italia). Marson, che vanta inoltre 4 presenze con le Rappresentative Nazionali Under 18 e Under 19, è un nuovo portiere del Cosenza.

I dati di Merola

Nato a Santa Maria Capua Vetere (CE) il 27 marzo 2000, l’attaccante, che nell’ultima stagione ha militato nel Foggia collezionando 32 presenze, 11 gol e 4 assist, si trasferisce in rossoblù a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023 con opzione e contropzione. Merola cresce nelle giovanili dell’Inter e fa parte della squadra che conquista la tripletta nella stagione 2017/18 con la vittoria dello Scudetto, della Supercoppa e della Coppa Carnevale. Con i nerazzurri entra nel giro della prima squadra (allenata all’epoca da Spalletti) ed esordisce anche in Europa League nel match contro l’Eintracht Francoforte.

Nel 2019 l’Empoli lo acquista a titolo definitivo, in Toscana disputa due stagioni in serie B, prima di essere ceduto in prestito all’Arezzo e al Grosseto.

Merola è anche nel giro della nazionale azzurra (dall’ U15 all’U19) con cui ha realizzato 26 gol in 60 presenze.

