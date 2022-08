Il Cosenza preleva un centrocampista dal Genoa: arriva Giacomo Calò

Il Cosenza ha comunicato di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Giacomo Calò, proveniente dal Genoa.

Nato a Trieste il 5 febbraio 1997, il centrocampista si trasferisce in rossoblù a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023 con obbligo di riscatto. Cresciuto nel settore giovanile della Sampdoria, dopo un esperienza al Pontedera con cui disputa 30 gare in Serie C, passa alla Juve Stabia e con le vespe gioca tre stagioni conquistando la Serie B e affermandosi come calciatore dalle grandi doti balistiche e migliore assist-man della stagione 2019-2020. Il Genoa, che ne ha acquisito la proprietà, lo cede in prestito al Pordenone per una stagione nella quale colleziona 28 presenze. Nella scorsa annata milita nel Benevento e scende in campo 36 volte tra campionato, Coppa Italia e playoff.

