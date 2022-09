Cosenza, sabato c'è il Bari: al via i lavori di messa in sicurezza del “Marulla”

Sono iniziati questa mattina, allo Stadio San Vito-Marulla, i lavori di messa in sicurezza della Tribuna B coperta (Tribuna Rao) finalizzati a renderla pienamente fruibile ai tifosi rossoblù.

Lo comunica il sindaco Franz Caruso che ha espresso compiacimento per l'apertura ufficiale del cantiere. Sul posto era presente l'assessore ai lavori pubblici di Palazzo dei Bruzi Damiano Covelli che il sindaco Franz Caruso ha ringraziato “per aver coordinato da vicino le operazioni di avvio dei lavori”. La ditta incaricata ha provveduto a posizionare tutta l'attrezzatura necessaria per effettuare i lavori che prevedono in via preliminare l'allestimento di un ponteggio affinché vengano svolti a regola d'arte e nella massima sicurezza. Il sindaco Franz Caruso e l'assessore Covelli hanno espresso particolare soddisfazione “in quanto – è stato sottolineato - per lunghi anni la tribuna Rao era stata lasciata nell'abbandono. A questo degrado oggi poniamo rimedio con importanti lavori di messa in sicurezza e con la realizzazione di una nuova copertura che eviti le copiose infiltrazioni d'acqua del passato. Lo avevamo detto, promesso e lo stiamo facendo. Questa attività – è stato inoltre aggiunto - è il prosieguo di quella propedeutica che l'Amministrazione comunale ha affidato alla SISMLAB s.r.l., spin-off dell'Università della Calabria, per elaborare ed analizzare un programma di manutenzione straordinaria, al fine di individuare la migliore soluzione possibile circa gli interventi di messa in sicurezza della struttura e la relativa copertura di 1200 mq. della stessa Tribuna Rao. “Intendo rassicurare i tifosi e tutti coloro che negli anni si sono visti privare della possibilità di seguire la squadra del cuore da quello che da più persone era stato scelto come loro osservatorio preferito – ha aggiunto inoltre il sindaco Franz Caruso - che in tempi relativamente brevi, tenuto conto dell'importanza dei lavori, riavranno la loro tribuna che sarà più sicura, più accogliente e più bella di prima. Con il completamento dei lavori alla Tribuna Rao restituiremo a tutta la tifoseria della città e della provincia uno stadio San Vito-Marulla con la totalità della capienza”.

La direzione dei lavori è stata affidata all'ingegner Pietro Filice, del settore Infrastrutture di Palazzo dei Bruzi. I lavori consisteranno nella spicconatura delle parti ammalorate con successivo risanamento cementizio, previa spazzolatura del ferro e utilizzo di resina specifica antiruggine. Questi interventi preluderanno alla realizzazione di un nuovo, efficace e moderno manto di copertura, capace di resistere all'azione degli agenti atmosferici per lunghi anni.

