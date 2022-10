Cosenza, Guarascio si gode il Cosenza in zona playoff e prepara il derby: “Passione amplificata”

Il presidente del Cosenza Eugenio Guarascio ha rilasciato una dichiarazione alla vigilia della ripresa degli allenamentic he condurranno alla gara del Granillo di sabato. “È la settimana che precede il derby tra Cosenza e Reggina, un avvenimento che amplifica la passione per il calcio dei calabresi. Vogliamo che, in un momento triste per il movimento calcistico mondiale, in cui si contano le vittime causate dai disordini avvenuti in uno stadio dell’Indonesia, l’appuntamento di sabato sia una grande festa di sport. Le due squadre stanno onorando il campionato e vivono un momento sereno. In campo – ne siamo sicuri – vedremo spettacolo e sano agonismo. È questo il mio forte augurio in una giornata così triste e dolorosa”.

