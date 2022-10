Cosenza-Genoa nel nome del doppio ex Gigi Marulla: le squadre donano la 9 del bomber

Prima di Cosenza-Genoa si concretizzerà un’iniziativa ideata, quest’estate, dall’area comunicazione del club calabrese che ha trovato piena adesione da parte di quello ligure. "Non solo i colori, non solo l’amicizia tra i tifosi, c'è un altro elemento che lega Cosenza e Genoa. È l’amore per Gigi Marulla - sottolinea una nota della società cosentina -. Capace di farsi apprezzare per le qualità tecniche e umane Gigi ha lasciato un segno indelebile nelle due comunità. La gara di domani si gioca nel suo ricordo, prima del fischio d’inizio i due capitani doneranno le maglie numero 9 alla famiglia Marulla. Altre due casacche firmate da tutti i calciatori e quelle delle mascotte riportanti il nome di Gigi saranno donate a Unicef e battute all’asta. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza".

