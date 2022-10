Cosenza capitale del padel, torneo prestigiosissimo dal 31 ottobre al 6 novembre

Cosenza capitale del padel. Momento magico per il movimento della Fitp bruzia che, dopo aver salutato con gioia l'elezione del presidente Joe Lappano (presidente regionale della Federazione) nel Consiglio nazionale, organizza una kermesse di profilo nazionale dal 31 ottobre al 6 novembre. Un torneo organizzato da Tc Cosenza che parte di un circuito organizzato dalla Federazione. La manifestazione (Open Daikin) prevede un montepremi di ben 10.000 euro: per la prima volta in Calabria si disputerà un torneo di questa portata e attirerà la presenza di atleti di calibro internazionale..si prevede la partecipazione di gente di caratura anche internazionale. Previsti un tabellone di quarta categoria, uno di terza e uno di seconda, prima di quello finale. Il montepremi sarà suddiviso tra atleti e atlete.

