Non c'è judoka in provincia di Cosenza che non sia passato dai "suoi" tatami. E oggi lo piangono tutti, perché il maestro Mario Mangiarano, fondatore della Kodokan Cosenza, è stato il primo a indossare (e far indossare) il judogi nella provincia bruzia. Il triste annuncio della sua scomparsa (a 74 anni) è stato dato dal figlio Marco che, la pari dei fratelli Sandra o Aurelia, ha seguito le orme (sportive) del padre.

