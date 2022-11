Il campione olimpico Fausto Desalu ospite della società "Cosenza K42"

Domani, 3 novembre, il velocista azzurro Fausto Desalu, medaglia d’oro nella finale 4×100 alle Olimpiadi di Tokyo, sarà ospite della società di atletica leggera ‘Cosenza K42’ (ricorrenza 15anni d’attività) che ha organizzato per l’occasione al ‘Museo del Presente’ di Rende (ore 17:30) un incontro con il terzo frazionista della storica vittoria olimpica ottenuta insieme agli altri suoi tre compagni Lorenzo Patta, Marcell Jacobs e Filippo Tortu, realizzando lo strepitoso crono di 37.50, fissando sul giro di pista a staffetta il nuovo record italiano di specialità. Fausto Desalu giovedì sera discorrerà con fan e appassionati sull’emozionante trionfo dell’atletica italiana a Tokyo 2020 attraverso la presentazione del libro “Veloce come il vento”, scritto a quattro mani con il giornalista di Gazzetta dello Sport Francesco Ceniti, riavvolgendo il nastro del tempo per raccontare anche del difficile percorso d’integrazione affrontato durante l’adolescenza, prima del definitivo riscatto grazie all’atletica leggera. La mattina seguente, venerdì 4 novembre, Desalu svolgerà una seduta di allenamento sulla nuova pista del campo scuola di Cosenza, incontrando i giovani atleti cosentini.

