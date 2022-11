Cosenza, Viali si presenta: “La mia squadra dovrà avere un'anima”. Guarascio e Gemmi assenti...

Giorno di presentazione per William Viali. Il tecnico ha preso posto nella sala stampa "Bergamini" e ha spiegato quali saranno le caratteristiche del suo Cosenza. "Non vengo qui per vendere fumo ma sono convinto che lo sport debba regalare sorrisi e per questo motivo voglio che la mia squadra sappia trasmettere positività. I periodi difficili ci saranno ma dovremo essere bravi ad affrontarli a testa alta. Dobbiamo avere 'un'anima' perché spesso le partite sono indirizzate da quest'ultima. Non sempre vince la squadra che gioca meglio, negli anni ne abbiamo avuto prova. So di non essere stato la prima scelta ma non mi importa, era naturale fosse così. Quest'estate avevo già sfiorato una panchina di serie B. Era il mio obiettivo, volevo regalarmi questa chance ed è arrivata l'opportunità che cercavo. Ringrazio Guarascio e Gemmi. La squadra ha buone qualità tecniche, l'ho seguita fin qui e ha saputo accendermi il 'fuoco' che mi accompagna nel mio percorso professionale. Regalerò tutto il mio tempo al Cosenza". Infine, Viali ha rivelato i nomi dei collaboratori che completeranno lo staff tecnico: Simone Baroncelli è il vice allenatore, Giovanni Saracini è invece il preparatore atletico. Alla conferenza, non erano presenti né il presidente Eugenio Guarascio né il direttore sportivo Roberto Gemmi: un'occasione persa dai due per spiegare la confusione degli scorsi giorni.

© Riproduzione riservata