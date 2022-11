Cosenza: buon pari in casa del Cittadella (1-1) grazie all'estro di Brignola

Secondo risultato utile consecutivo per il Cosenza. Dopo la vittoria con il Palermo, arriva il pareggio con il Cittadella. Non trasforma la classifica ma quantomeno concede un’altra settimana serena ai rossoblù. La squadra di Viali non gioca un buon primo tempo. I padroni di casa colpiscono la traversa con Tounkara (4’) e siglano il vantaggio con Antonucci (25’).

Nel secondo tempo, Viali cerca di cambiare il volto della sfida attraverso i cambi. L’allenatore rossoblù le prova tutte e alla fine pesca il jolly perché, dopo la traversa di Vaisanen sugli sviluppi di un piazzato battuto da Calò (17’), Brignola firma l’1-1 con un tiro di leggero esterno successivo ad una sponda di Zilli (35’).

Nel finale, le due squadre continuano ad allungarsi. Il Cosenza sfiora due volte il colpaccio con Vaisanen e Kornvig ma in altrettante circostanze rischia la beffa: Marson salva su Antonucci (con la collaborazione del difensore finlandese) e Magrassi.

CITTADELLA - COSENZA 1-1

Marcatori: 25’ pt Antonucci, 35’ st Brignola.

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati 5.5; Vita 6.5, Perticone 6.5, Frare 6, Cassandro 6; Carriero 6 (22’ st Mazzocco 6), Pavan 6 (43’ st Lores Varela sv), Branca 6.5; Antonucci 7; Beretta 5.5 (22’ st Magrassi 5.5), Tounkara 6.5. All.: Gorini.

Cosenza (4-3-3): Marson 6.5; Rispoli 6.5, Rigione 6, Meroni 6 (1’ st Vaisanen 6.5), Martino 6 (38’ pt Gozzi 6); Voca 5.5, Calò 6, Brescianini 5.5 (24’ st Brignola 7); Merola 5 (1’ st Zilli 7), Larrivey 5.5 (38’ st Kornvig sv), D’Urso 5.5. All.: Viali.

Arbitro: Perenzoni di Rovereto 6.5.

Note: spettatori 2.889 di cui 432 ospiti. Ammoniti: Calò, Carriero, Frare, Beretta, Larrivey. Angoli: 5-3. Recupero: 3’ pt, 3’ st.

