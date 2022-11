Tartarone campionessa italiana, argento per la compagna Miceli

Ai campionati nazionali Assoluti di Riccione, la Squash Scorpion si è confermata grande protagonista del panorama italiano. La società rendese ha conquistato un oro, un argento e un bronzo nella manifestazione del Centro Tecnico Federale. In Romagna, Cristina Tartarone si è laureata campionessa italiana per la seconda volta. Ha bissato, in questo modo, il successo conquistato nel 2019. Per la formazione biancorossa un nuovo sigillo dopo i due precedenti dell’ultimo periodo: vittoria della Coppa Italia e titolo giovanile femminile.

Nel tabellone femminile, l’atleta azzurra ha sconfitto in finale la compagna di squadra Flavia Miceli, campionessa giovanile soltanto poche settimane fa. Fallito di un soffio l’en plein sul podio perché Gemma Vercillo, eliminata in semifinale dalla 15enne compagna, ha chiuso al quarto posto.

Grande conferma dell’ottimo lavoro compiuto dal club della presidente Ida Cristiano e del tecnico Salvatore Speranza è arrivata dal tabellone maschile, da cui è giunta l’ultima medaglia con Goffredo Scanga, altro elemento di punta della Squash Scorpion. Lo squashista rendese si è arreso in semifinale soltanto a Yuri Farneti, poi vittorioso e campione italiano per l’ottava volta consecutiva. Risultati incoraggianti nel torneo maschile sono stati prodotti anche da Federico Belvedere e dai due Juniores Mauro Trombetta e Saverio Guzzo.

I rendesi torneranno nuovamente a Riccione tra l’8 e l’11 dicembre quando si disputeranno i campionati assoluti a squadre. La formazione tutta italiana sarà composta da Federico Belvedere, Carmine Chiappetta, Goffredo Scanga, Cristina Tartarone e dalle riserve Saverio Guzzo e Gemma Vercillo.

