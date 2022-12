Il Cosenza nel baratro, perde a Cagliari e adesso è ultimo

Cagliari-Cosenza 2-0

Marcatori: 20’ st Lapadula, 36’ st Lella.

Cagliari: Radunovic 6.5; Zappa 6.5, Dossena 6.5 (37’ st Capradossi sv), Obert 6.5, Barreca 6 (37’ st Carboni sv); Nandez 6.5, Makoumbou 6, Kourfalidis 6.5 (27’ st Lella 7); Falco 6.5 (27’ st Pereiro 6); Lapadula 7, Luvumbo 5.5 (19’ st Pavoletti 6). All.: Pisacane.

Cosenza: Marson 6; Rispoli 5.5, Vaisanen 6.5, Meroni 6, Martino 5.5 (36’ st Vallocchia 5); Kornvig 5.5, Voca 6, Brescianini 6 (28’ st Brignola 6); D’Urso 5.5 (28’ st Florenzi 5.5); Larrivey 5.5 (36’ st Zilli sv), Nasti 5.5 (18’ st Merola 6). All.: Viali.

Arbitro: Paterna di Teramo 6.5.

Note: giornata serena, terreno di gioco in buone condizioni. Ammoniti: Nasti, Nandez. Angoli: 8-4. Recupero: 6’ pt, 5’ st.

A Cagliari non cambia la storia della stagione. Il Cosenza cade all’“Unipol Domus” e giunge alla sosta in ultima posizione (a causa della vittoria del Perugia a Benevento). I rinforzi non possono aspettare: la finestra di riparazione deve essere utilizzata come tale dal primo giorno disponibile, senza aspettare i saldi delle ultime ore. Guarascio è avvisato.

In Sardegna, il piano di Viali funziona per poco più di un’ora. Un palo di Falco fa tremare Marson ma i silani sono in partita e al 44’ potrebbero colpire con Brescianini tuttavia la conclusione del centrocampista non è convinta. Nella ripresa, Rispoli impegna sùbito Radunovic (3’), poi però l’equilibrio si spezza al 20’ quando Lapadula colpisce di testa su un suggerimento dalla bandierina cogliendo impreparata la difesa cosentina. La formazione di Viali prova a recuperare energie extra facendo riferimento all’orgoglio. La conclusione di Rispoli (29’) termina larga, come quella di Vaisanen (40’), di testa, successiva ad un corner di Brignola. Preciso invece Lella che aziona il mirino, tira e affonda definitivamente il Cosenza.

