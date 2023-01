Cosenza, blitz per Cortinovis: arriva in prestito. Domenica niente “Anni 80” allo stadio

Alessandro Cortinovis sarà il secondo ingaggio di gennaio del Cosenza. Il centrocampista bergamasco classe 2001 arriverà in queste ore in riva al Crati per mettere la firma sul suo nuovo contratto. Giunge in prestito secco dall'Atalanta, club al quale fa ritorno dopo una prima parte di stagione con poche soddisfazioni all'Hellas Verona con cui ha collezionato pochi minuti proprio in occasione della gara della terza giornata di Serie A contro la squadra proprietaria del suo cartellino. Torna in Calabria a distanza di pochi mesi, dal momento che nel passato campionato si è messo in luce con la Reggina alla prima esperienza tra i "senior". Con gli amaranto si è anche guadagnato la convocazione e il debutto con l'Italia Under 21. Operazione curata da Antonio Dell’Aglio, storico collaboratore dell’agenzia Branchini Associati.

La protesta dei tifosi

Comunicato “Anni Ottanta”. In serata, intanto, è arrivata un’altra forte presa di posizione del gruppo ultrà “Anni Ottanta”, che dopo lo sciopero del tifo nel primo quarto d’ora della sfida di dicembre contro l’Ascoli questa volta hanno fatto sapere che in occasione del match contro il Benevento non saranno presenti, lasciando vuoto il posto che occupano abitualmente.

