Matteo Finotto è un nuovo calciatore del Cosenza. Il 30enne calciatore di Valdobbiadene ha firmato il contratto che lo legherà al club rossoblù fino al 30 giugno 2024. Il calciatore può ricoprire diverse posizioni del reparto avanzato: esterno, seconda o prima punta. Offrirà maggiori soluzioni a Viali nel suo ventaglio offensivo. In questa stagione ha disputato 14 partite ed un gol con la maglia della Spal.

In precedenza, nel pomeriggio di oggi, il Cosenza ha perfezionato la risoluzione del contratto del centrocampista classe 1997 Rodney Kongolo. L'olandese lascia i rossoblù a poco meno di un anno dal suo arrivo. In questi ultimi mesi è rimasto ai margini del progetto e non è mai sceso in campo in questo torneo di serie B.

