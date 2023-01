Cosenza, Mateusz Praszelik approda in rossoblù!

Il Cosenza Calcio ha reso noto di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive, con la formula del trasferimento temporaneo, del calciatore Mateusz Praszelik, 21enne centrocampista proveniente dall’Hellas Verona. Nato il 26 settembre 2000 a Racibórz, in Polonia, ha militato nel settore giovanile di uno dei principali Club del suo Paese, ovvero il Legia Varsavia, con cui ha vinto il campionato Under 19 nella stagione 2016/17, contribuendo al successo con 26 presenze complessive, impreziosite da 6 reti e altrettanti assist-gol.

Trasferitosi allo Slask Wroclaw, squadra che rappresenta la quarta più grande città del Paese, ovvero Breslavia, ha maturato ulteriore esperienza nel calcio professionistico, disputando 47 partite in totale, nelle quali ha messo a segno 5 reti e fornito 10 assist-gol. Proprio in forza allo Slask Wroclaw ha debuttato in UEFA Conference League, giocando 4 partite della rassegna europea.

Nel 2015 ha iniziato la sua trafila nelle nazionali giovanili della Polonia, dall’Under 15 sino all’Under 21, con la quale ha giocato in tutto 5 partite, di cui tre – contro Estonia, Lettonia ed Israele – valide per le Qualificazioni agli Europei di categoria.

Il Cosenza Calcio dà a Mateusz il benvenuto in rossoblù!

