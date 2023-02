Il Cosenza rivoluzionato dal mercato di gennaio

Il calciomercato di gennaio ha trasformato ancora una volta il profilo del Cosenza, che ha abituato a questo “trasformismo” già nelle precedenti stagioni. I rossoblù, complici le 21 operazioni tra movimenti in entrata e in uscita, hanno adesso una rosa profondamente rinnovata rispetto all’inizio della stagione. Anche questa volta, la caccia alla salvezza avverrà con un undici rivisto e corretto in corso d’opera.

La formazione di William Viali potrebbe presentare in campo fino a sei elementi nuovi di zecca da qui in avanti. Sette se si considera pure Giacomo Calò, che nel girone d’andata e in queste prime battute del ritorno si è visto molto meno rispetto a quanto ponderato inizialmente. Il Cosenza ha già scoperto Micai. L’estremo difensore di Mantova per due volte è terminato nella “Top11” pubblicata dalla Lega Serie B. Nella linea difensiva, il direttore sportivo Roberto Gemmi ha provvisto il lato sinistro del terreno di gioco di quel terzino sinistro d’esperienza a lungo rimpianto lungo la prima parte. Con Tommaso D’Orazio, i Lupi hanno guadagnato presenza fisica e gettoni di presenza a certi livelli.

Anche il centrocampo cambierà volto. L’obiettivo è quello di riportare al centro del gioco Giacomo Calò, spesso fuori dai radar per ragioni fisiche ma elemento che anche attraverso i calci piazzati consente di offrire soluzioni importanti. Di fianco a lui ci sarà naturalmente Aldo Florenzi, pedina di capitale importanza a prescindere da chi appoggia o raccoglie le valigie all’ombra della Sila. A completare il reparto, in alcune circostanze potrebbe poi essere abbassato Alessandro Cortinovis (squalificato per un turno dopo l’espulsione rimediata nel giro di un minuto nella sfida contro il Parma) o in alternativa Praszelik, altro giocatore (classe 2000) che Cosenza aspetta di conoscere. Senza dimenticare però che entrambi dovranno fare i conti con Idriz Voca, la pedina incaricata di dare equilibrio alla squadra cosentina.

Totalmente nuova poi la prima linea. Nei tre d’attacco, che assumeranno forme geometriche differenti a seconda delle caratteristiche dei calciatori chiamati in causa, dovrebbero partire sulla carta titolari Marras, Zarate e Delic. Il croato classe 1998, alla prima esperienza lontano da casa, tuttavia, potrebbe aver bisogno di tempo per prendere dimestichezza con la nuova dimensione. Non è da escludere dunque, che Viali, in alcune circostanze, possa scegliere di dare spazio a Finotto, avanzando Zarate come riferimento offensivo ma capace di creare spazio alle sue spalle per gli uomini che giungono da dietro. Un Cosenza con meno punti di riferimento possibile per invertire la rotta.

Diario rossoblù. Nella seduta pomeridiana di ieri, al gruppo si è aggregato pure Vittorio Agostinelli, uno dei tre calciatori arrivati nell’ultimo giorno di mercato. Nelle prossime ore si uniranno pure Delic e Zarate. Allenamento di ieri incentrato su esercitazioni tattiche a tutto campo e concluso con una partitella finale.

