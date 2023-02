Cosenza, Meroni sostituirà Vaisanen e i rossoblù si affidano alla... cabala

La squalifica di Sauli Vaisanen apre ad un’importante novità nel pacchetto arretrato.

William Viali dovrà scegliere l’uomo con il quale sostituire il finlandese, perno difensivo principale negli ultimi mesi. L’indiziato principale a sostituirlo è Andrea Meroni, che per tre partite aveva scalzato Rigione dall’undici titolare.

Il centrale monzese è tornato ad accomodarsi in panchina invece contro Parma, Ternana e Bari. Ora l’assenza dell’ex Crotone, dovrebbe riaprirgli le porte della titolarità a discapito di Michael Venturi, che con Viali non ha praticamente quasi mai visto il terreno di gioco. Il tecnico lo ha utilizzato a centrocampo nei minuti finali della sfida contro il Palermo di metà novembre e poi, complice l’emergenza difensiva, lo ha impiegato da terzino destro nel match con il Perugia di inizio dicembre. Una partita nella quale il classe 1999 ha avuto sul suo piede sinistro il pallone più importante della gara ma non è riuscito a scaraventarlo in rete. Da quel momento in poi, Viali non lo ha più tenuto in considerazione. Appare improbabile possa farlo ora, a meno di intoppi.

Per la quarta volta in questo campionato, dunque, contro il Sudtirol toccherà alla coppia composta da Meroni e Rigione, finora imbattuta. Quando i due sono scesi in campo contemporaneamente in una difesa a quattro, infatti, il Cosenza non ha mai perso. I due hanno giocato uno di fianco all’altro nei pareggi contro Sudtirol e Cittadella e in mezzo nel successo con il Palermo. 270’ in cui rossoblù hanno subito comunque quattro reti.

Designazione arbitrale. Per il match contro il Sudtirol è stato designato Ermanno Feliciani della sezione di Teramo. Il fischietto abruzzese sarà impegnato per la terza volta (in dieci designazioni stagionali) al “Marulla”. Quest’anno ha già diretto la formazione silana nella vittoria del 21 agosto per 2-1 contro il Modena (Florenzi e Brescianini dopo l’iniziale vantaggio gialloblù ad opera di Bonfanti) e nello 0-0 interno del 4 dicembre contro il Perugia. Sono questi due anche gli unici precedenti con la formazione silana. In un’altra circostanza ha diretto invece la Primavera: 1-1, in trasferta, contro la Lazio ad aprile dello scorso anno. Quattro i precedenti con il Sudtirol: una vittoria, due pareggi e una sconfitta.

Al “Marulla”, la squadra arbitrale sarà completata dagli assistenti Cipriani e Lombardi, dal quarto uomo Arena, dal Var Minelli e dall’Avar Marchetti.

Sconto in curva. Questa mattina alle 10 scatta la prevendita per la partita di sabato pomeriggio alle 14. La società rossoblù ha previsto uno sconto per le due curve. Nei settori “Bergamini” e “Catena” il costo del titolo d’ingresso è stato fissato a 10 euro. Applicato uno sconto del 28.6% rispetto al prezzo di vendita abituale. Rimangono fissati al costo tradizionale i biglietti degli altri settori (Tribuna A: 22 euro, Tribuna Rossa Sud “Bruno”: 32 euro; Tribuna Blu Centrale: 50 euro; biglietto “Lupacchiotto”: 1 euro in tutti i settori). Da valutare, però, resta soprattutto la risposta del tifo rossoblù, che nelle ultime settimane ha ostentato enorme freddezza nei confronti del presidente Eugenio Guarascio, lasciando il “Marulla” quasi vuoto rispondendo in maniera massiccia in trasferta (a Bari si è registrato un esodo che ha coinvolto oltre 1000 supporter).

