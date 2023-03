Cosenza, bisogna riordinare le idee. Con la Spal chance da non perdere

Riordinare in fretta le idee dopo il pesante ko del “Ferraris”. Nella corsa contro il tempo verso la Spal, Rigione e compagni dovranno sistemare le numerose imperfezioni emerse contro il Genoa. Il prossimo turno è delicato ma allo stesso tempo ghiotto perché propone altre due sfide chiave nella parte bassa della graduatoria. Un giorno prima di Cosenza-Spal, infatti, si disputeranno Venezia-Brescia e Benevento-Como. Una vittoria dei rossoblù potrebbe consentire ai silani di scalare la classifica: con un incastro di risultati, gli uomini di Viali potrebbero trovarsi fuori dai tre posti che valgono la retrocessione diretta e uno dalla salvezza senza playout (se il Perugia dovesse perdere con la Reggina). Un’occasione da prendere al volo.

Sconti al “Marulla”. Eugenio Guarascio decide per un nuovo sconto, come aveva anticipato nel corso della riunione della scorsa settimana con alcuni gruppi del tifo rossoblù. La società silana, nel comunicare l’inizio della prevendita (scatterà oggi alle 16), ha portato i tagliandi delle due curve a 5 euro. Inoltre, in occasione della giornata internazionale della donna (la squadra femminile di Paola Luisa Orlando, ieri mattina, è stata protagonista della manifestazione “Quello che le donne raccontano” tenutasi nel salone di rappresentanza di Palazzo dei Bruzi), il Cosenza consentirà l’accesso gratuito alle donne.

Voca a parte. Durante l’allenamento pomeridiano di ieri ha lavorato ancora a parte Idriz Voca. Il calciatore kosovaro, neppure convocato per la gara di Genova, nei prossimi giorni capirà se potrà essere al suo posto nel capitale scontro diretto con la Spal. Confida di poterlo avere a disposizione pure William Viali, che in organico non ha un clone del 25enne nato a Stans, in Svizzera. Da qualche tempo, il centrocampista arrivato da svincolato a gennaio 2022 per volere di Roberto Goretti e Angelo Aiello, ex ds e responsabile dello scouting, sta convivendo con un principio di pubalgia che fino a questo momento staff medico e tecnico hanno tentato di gestire. Nel corso del campionato, l’ex Lucerna è subentrato in tre occasioni a gara in corso mentre è sceso in campo dal primo minuto in 22 circostanze, saltando per squalifica la gara con il Brescia. A fine febbraio è invece rimasto in panchina contro il Como. Oggi, intanto, nuova seduta in mattinata.

Designazione. La Can ha intanto designato gli arbitri del prossimo turno. Per Cosenza-Spal è stato individuato Daniele Chiffi della sezione di Padova. Il direttore di gara veneto ha incontrato i rossoblù in due circostanze nel passato campionato. Bilancio di una vittoria (1-0 contro il Crotone firmato da una punizione di Marco Carraro) e una sconfitta (blitz del Pisa per 2-0 a dicembre 2021 con reti di Idrissa Touré e Yonatan Cohen). Il fischietto patavino ha diretto invece otto volte la Spal: tre vittorie, un pareggio e quattro sconfitte. A completare la squadra arbitrale ci saranno gli assistenti Bresmes e Lo Cicero, il quarto uomo Grasso. Var affidato a Mazzoleni, Gariglio vestirà invece i panni dell’Avar.

