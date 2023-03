Champions, Inter-Porto: i mille tifosi nerazzurri (tra cui 12 cosentini) entreranno dopo lo stallo

Dopo una serie di riunioni e telefonate tra autorità italiane e portoghesi, è stata raggiunta una soluzione ragionevole per il caso che ha animato la giornata qui a Oporto. I tifosi dell'Inter, che avevano rischiato di rimanere esclusi dallo stadio Dragao a causa delle restrizioni imposte dalle autorità portoghesi, potranno in gran parte accedere allo stadio per assistere alla partita degli ottavi di finale di Champions League. Gli interisti, che avevano acquistato i biglietti fuori dal settore ospiti o sul sito del Porto, avranno accesso a tutti i settori tranne la curva locale, che rappresenta la zona più vivace del tifo casalingo. Alla fine, è prevalso il buon senso.

La denuncia da Cosenza

Danilo, un tifoso del club di Rogliano, alla luce della direttiva che penalizzava i tifosi da trasferta, si trovava ora in difficoltà poiché aveva comprato un biglietto non nominativo sul sito del Porto e ha viaggiato con altri 11 tifosi, pagando complessivamente 60 euro per il volo, l'hotel e il tagliando. Era stato proprio lui a parlarne con Javier Zanetti, il vicepresidente della squadra italiana. Insieme a lui altri 11 tifosi partiti dal Cosentino.

