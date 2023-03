Cosenza, la scalata è tosta ma i segnali sono incoraggianti

La sosta del campionato frena un Cosenza in ripresa. La squadra di Viali, però, con il doppio successo su Spal e Frosinone si è assicurata la possibilità di lavorare in tranquillità. La classifica ha contorni grigi ma la scala dei colori ha comunque già portato a dei miglioramenti, considerati i toni neri di poche settimane fa. I rossoblù torneranno in campo il 1° aprile al “Marulla”, dove sono imbattuti in questo 2023, contro il Pisa avendo già la prima delle otto possibilità ancora a disposizione per evitare finanche i playout. Il discorso salvezza però rimane intricato e si risolverà nei successivi passaggi. In maniera particolare, i silani – dopo i nerazzurri e la trasferta di Palermo, in posticipo (lunedì 10 aprile) – vivranno un ciclo di cinque scontri diretti consecutivi nello spazio di 28 giorni.

Il Cosenza inizierà le sue “fatiche” dal match interno con il Cittadella (avanti tre punti su Rigione e compagni), proseguirà con la doppia trasferta contro Perugia (in vantaggio di una lunghezza) e Brescia (sul fondo della classifica, quattro punti più giù). Il cammino continuerà con l’appuntamento interno con il Venezia (lagunari a +1). Queste tre gare rappresentano il momento più delicato della stagione, in cui bisogna allacciare le cinture ben forti per restare attaccati alla cadetteria. L’ultimo brivido sarà riservato dalla sfida di Ascoli (4 “cm” più su).

Convocati. La formazione silana riprenderà gli allenamenti oggi. All’appello mancheranno Marco Nasti e Nick Salihamidzic. L’attaccante è stato convocato dalla nazionale Under 20 del ct Carmine Nunziata per i due impegni contro Norvegia (23 marzo, a Stavanger, alle 18) e Germania (27 marzo, a Prato, alle 15). L’esterno, figlio d’arte, ha ricevuto invece la chiamata dalla Bosnia Erzegovina Under 21 di Igor Jankovic per l’amichevole contro la Cina del 28 marzo (ore 15) a Velika Gorica, in Croazia. Il giovane calciatore giunto a fine gennaio in prestito dal Bayern non ha ancora debuttato.

Sono stati chiamati dalle rispettive nazionali, poi, altri tre elementi del settore giovanile rossoblù. L’attaccante 2004 ex Cremonese Jahce Tyler Novello, convocato da Viali in occasione della gara contro la Spal, è rientrato nella lista dell’Australia Under 23 di Tony Vidmar (il 24 e il 27 marzo la sua squadra affronterà la Svizzera Under 20 e il Como). Il laterale mancino 2003 Valerio Marinacci, arrivato nel mercato di riparazione dalla Lazio, ha ricevuto la convocazione dalla selezione Under 20 dell’Honduras, impegnata contro la Repubblica Dominicana. Infine, si tinge dei colori della propria nazionale pure il giovane dell’Under 17 Kristaps Klavins, con la Lettonia Under 17 nell’Elite Round di qualificazione ai campionati europei di categoria. La sua squadra incontrerà Svizzera (domani), Francia (sabato 25) e Albania (martedì 28).

