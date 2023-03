Cosenza-Pisa, la società conferma i biglietti delle curve a 5 euro

Il Cosenza chiama a raccolta il pubblico per il match di sabato contro il Pisa, valido per la 31esima giornata di Serie B. Il club, infatti, fa sapere che "anche per questa gara il prezzo dei tagliandi delle curve è fissato a 5 euro". Nelle ultime gare casalinghe vittorie casalinghe con Reggina e Spal per la squadra di mister Viali reduce, tra l’altro, del successo ottenuto nell’ultima gara di campionato in casa del Frosinone.

BOTTEGHINI Stadio San Vito – “Gigi Marulla”

Da mercoledì marzo a venerdì 31 marzo 10:00 – 13:00 / 16:00 – 19:00 (Curva Nord “Catena”)

Sabato 1 aprile 10:00- 14:45 (Curva Nord “Catena” – Curva Sud “Bergamini”)

STORE Via Arabia

Da mercoledì 29 marzo a venerdì 31 aprile 10:00 – 13:00 / 16:00 – 20:00

Sabato 1 aprile 10:00 – 14:00

PUNTI VENDITA ESTERNI

Bar Dello Stadio, via degli Stadi 133/135 – Cosenza

Il Pizzicagnolo, via degli Stadi 99 – Cosenza

Bar Edicola Perri, via S. Antonio dell’Orto 30/32 – Cosenza

Bar Parise, via Caloprese 44 – Cosenza

Bruzia Club Anni 80 2.0, via R. Misasi 71 – Cosenza

Betaland, viale Mancini snc, Palazzo Falbo & La Neve – Cosenza

InPrimaFila, via Marconi 140 – Cosenza

All-In Point, via Piave 54 – Cosenza

Spadafora New Games, corso Luigi Fera 20 – Cosenza

Eurobet Corner, via Popilia 250/N – Cosenza

Gruppo Giannino, via Misasi 84 – Cosenza

Tenuta Tabacchi, via Verdi 158 – Rende

Goldbet Quattromiglia, via Marconi 41 – Rende

Eurobet Andreotta, via F.Cilea 1 – Castrolibero

OldCafe’, via Pianette 78 – Montalto Uffugo

Goldbet, via Trieste 135 – Montalto Uffugo

Black Gold, Contrada Cavoni – Luzzi

Stop Freeze, via Gullo 165 – Casali del Manco

Dany Music, corso Mazzini 57A – Castrovillari

Bar Eurobet, c.da Corso – San Marco Argentano

Bar Lo Scoglio, Contrada Macchia 47 – Acquappesa

Bar Tabacchi I Saraceni, via SS 18 località Marinella 11 – Cetraro

Tabacchi Tocci, via Filippo Giuliani 58 – San Lucido

Tabaccheria Galati, viale Galeno 6-8 – Rossano Scalo

GIA data Handling, via P. Picasso 17 – Trebisacce

Fischiettomania, via Enrico Mattei 5 – Trebisacce

Royal Bar, via Provinciale 56 – Corigliano Calabro

Go-Kart Cartoleria, via Nazionale 147 – Crosia

PREZZI BIGLIETTI

CURVA SUD “BERGAMINI”: EURO 5,00 (NO RIDOTTO)

CURVA NORD “CATENA”: EURO 5,00 (NO RIDOTTO)

TRIBUNA A: EURO 22,00 (NO RIDOTTO)

TRIBUNA ROSSA SUD “BRUNO”: EURO 32,00 – RIDOTTO EURO 26,00

TRIBUNA BLU CENTRALE: EURO 50,00 (NO RIDOTTO)

*BIGLIETTO “LUPACCHIOTTO”: UNDER 14: EURO 1,00 (in tutti i settori)

* Si ricorda che i tagliandi “Lupacchiotto”, destinati agli under 14, possono essere acquistati esclusivamente in abbinamento con il tagliando intero acquistato da un componente dello stesso nucleo familiare dell’utilizzatore o degli utilizzatori under 14. Nel caso in cui l’accompagnatore non appartenga allo stesso nucleo familiare è possibile acquistare un solo tagliando lupacchiotto.

L’accompagnatore, dunque, può acquistare i tagliandi per i componenti del proprio nucleo familiare e uno soltanto per un estraneo al nucleo familiare.

I tagliandi Lupacchiotto sono in vendita presso lo store ufficiale del Cosenza Calcio, sito in via Arabia e ai botteghini. L’acquirente dovrà necessariamente essere accompagnato da un parente o da un accompagnatore all’atto dell’acquisto ed entrambi dovranno essere muniti di carta d’identità (non è valida la tessera sanitaria).

