Cosenza, confermata la distorsione di Vaisanen. Rigione in ripresa, Praszelik in gruppo

Seduta di allenamento pomeridiana per il Cosenza iniziata con esercizi di attivazione ed esercitazioni tecnico tattiche. A seguire possesso tattico improntato alle strategie in vista del prossimo impegno al Marulla con il Cittadella. È rientrato in gruppo Mateusz Praszelik. Gli esami strumentali cui è stato sottoposto Sauli Vaisanen hanno confermato il trauma distorsivo di secondo grado alla caviglia. Il calciatore proseguirà terapie e riabilitazione. Per quanto riguarda Michele Rigione, è stato sottoposto ad un controllo che ha evidenziato un miglioramento delle sue condizioni. Lo staff medico valuterà l'evoluzione clinica giorno dopo giorno.

