Cosenza, è il momento di spingere: si punta al blitz ad Ascoli

Il futuro in 180ʼ. Il Cosenza questo pomeriggio al “Del Duca” può ricevere le prime importanti risposte sui calcoli salvezza. La squadra di William Viali è padrone del suo destino soltanto a metà, a causa del ritardo di due punti dal Cittadella.

L’obiettivo cerchiato in rosso è quello della vittoria. Solo i tre punti possono dare concretamente linfa nuova al gruppo silano e speranze di salvezza diretta proporzionate, prima di tutto, al risultato che i veneti conseguiranno con il Sudtirol di Pierpaolo Bisoli. Poi anche legate ai risultati di chi segue in graduatoria perché aritmeticamente esiste ancora la possibilità di evitare la coda post season sfruttando la distanza sul quartultimo posto (almeno cinque lunghezze).

Con poco margine a disposizione, pertanto, l’effetto di un pareggio sarebbe marginale.

Viali - uno degli ex della sfida (ha vestito la maglia bianconera da calciatore) - giovedì, in conferenza stampa ha puntualizzato di volersi presentare nelle Marche per puntare al successo. Ha insistito inoltre sulla fermezza della squadra di conseguire quell’obiettivo che, anche volta, si sta rivelando tormentato. Altro aspetto sul quale l’allenatore ha fatto leva. Il Cosenza nel 2020 ha acquisito la permanenza nel finale dell’ultima giornata, per effetto del gol di Garritano a mille chilometri di distanza. Nel 2021, dopo la retrocessione maturata sul terreno di gioco, ha mantenuto la categoria soltanto ad estate inoltrata, per effetto dell’esclusione del Chievo Verona. Infine, nel 2022 ha sofferto fino allʼesplosione di gioia del 20 maggio al termine del playout con il Vicenza.

Le pagine finali di questo campionato saranno scritte, al massimo, entro il primo giugno.

Formazione. Il Cosenza di Ascoli Piceno potrebbe vedere qualche novità rispetto alla sfida di sabato scorso con il Venezia. Uno dei dubbi dell’undici è legato ad Aldo Florenzi. Il centrocampista sardo tornerà nella gara contro i marchigiani di Roberto Breda.

Non è ancora chiaro però se Viali deciderà di impiegarlo dal primo minuto oppure se lo getterà nella mischia a partita in corsa. Nel caso in cui il suo minutaggio dovesse scattare nella seconda parte, il tecnico cosentino potrebbe scegliere, come avvenuto altre volte recentemente, l’avanzamento di Rispoli e D’Orazio sulla linea di centrocampo, mantenendo invece più basso Martino, impiegato come terzo difensore di sinistra, vicino a Vaisanen e Meroni.

Non è da escludere, tuttavia, una scelta più offensiva. In questo caso, con l'esclusione di Rispoli, Marras arretrerebbe nei quattro di centrocampo, sull’out destro. Questa opzione potrebbe favorire la titolarità di D’Urso, fra le linee, ad ispirare Nasti (che tornerà sicuramente titolare) e Delic (leggermente favorito per giocare di fianco al 2003 del Milan).

Con Florenzi dallʼinizio, Viali potrebbe invece optare per il 4-2-3-1, con il sardo, D’Urso e Marras alle spalle di un’unica punta. A schermare ci saranno invece Brescianini e il rientrante Voca (out per squalifica Calò).

