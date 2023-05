Cosenza, l’obiettivo minimo è difendere il quintultimo posto

L’aritmetica offre al Cosenza la speranza di raggiungere ancora la salvezza diretta ma la sensazione forte dopo il pareggio di Ascoli Piceno è che la formazione di William Viali dovrà giocarsi la permanenza in una doppia gara extra, come già accaduto un anno fa. I rossoblù dovranno ancora soffrire e sbuffare per costruirsi la propria conferma nel torneo cadetto.

Anche quest’anno, il campionato dei silani non è stato semplice. Ad un certo punto, ha assunto anche connotati fortemente negativi. Ripensando a quei giorni, essere ancora vivi è un fattore sul quale Rigione e soci dovranno trovare la carica per compiere l’ultimo colpo di reni, quello che è mancato nelle sfide recenti.

Nelle sei partite più recenti sono giunti cinque pareggi e una sconfitta. Il raggiungimento di almeno una vittoria avrebbe affidato il destino nelle mani del gruppo di Viali. Così però non è stato.

Il Cosenza, allo stesso tempo, ha dato comunque un’impressione di affidabilità confermata dalle due sole sconfitte maturate da marzo in poi. Dal match con il Cagliari, dunque, se non si dovesse certificare la salvezza, i rossoblù dovranno blindare il quintultimo posto. Piazzamento che offrirebbe un piccolo ma sostanziale vantaggio nella volata playout (il Vicenza ne sa qualcosa...).

Nella sfida di venerdì sera al “Marulla” contro il gruppo di Claudio Ranieri, pertanto alcune scelte dell’allenatore silano potrebbero anche guardare “in prospettiva” ma senza perdere troppo di vista il presente immediato.

Il Cosenza dovrà rinunciare a Sauli Vaisanen e Marco Nasti, entrambi saranno squalificati dal giudice sportivo dopo l’espulsione e il decimo giallo rimediati al “Del Duca”. Da valutare la decisione di Viali invece in merito ad Andrea Meroni, Pietro Martino e Idriz Voca in diffida (oltre a loro anche La Vardera). La posizione del primo resta legata anche alle condizioni del pacchetto difensivo. Complice l’assenza certa del finlandese, parecchio dipenderà da Michele Rigione, non convocato contro Venezia ed Ascoli dopo la panchina di Brescia. Il centrale ha giocato una sola partita da aprile in poi (con il Pisa alla 31esima giornata).

Il recupero di Rispoli, assente sabato scorso contro i bianconeri di Breda a causa di uno stato influenzale, dovrebbe concedere la possibilità di risparmiare sulla carta il terzino ex Foggia. Discorso simile per il kosovaro che, non nella sostanza, potrebbe essere rimpiazzato da Giacomo Calò, al rientro dopo aver saltato l’ultima trasferta per squalifica.

Tutte situazioni che saranno al vaglio di via degli Stadi nel corso della settimana. Il gruppo, intanto, ieri ha ripreso immediatamente gli allenamenti dopo essere rientrato nella tarda serata di sabato da Ascoli. Lavoro di ripristino per chi ha giocato l’intero match contro i marchigiani, lavoro atletico e mini partite per gli altri.

Verso il Cagliari. Oggi scatta la prevendita per la sfida con i sardi: curve ancora a 5 euro. In occasione della “Giornata rossoblù”, la società silana ha comunque deciso di consentire l’accesso gratuito ai suoi abbonati (nel settore di competenza). Chi non è in possesso della “fidelity card” dovrà richiedere allo store o ai botteghini il proprio titolo d’accesso gratuito.

© Riproduzione riservata